Украина Непогода разбушевалась: в среду украинцев ждут проблемы с транспортом и светом

2018-12-11 19:00 261

Синоптики предупреждают, что в среду, 12 декабря, погода в Украине резко ухудшится, а обрушившиеся на территорию страны метели, налипание мокрого снега и ветер могут обусловить нарушения в движении транспорта и перебои с энергоснабжением населенных пунктов Украины. Об этом заявил директор Гидрометцентра Николай Кульбида.

"Осложнение погодных условий может вызвать частичное нарушение движения транспорта на автодорогах северных и центральных областей, это второй уровень угрозы. Из-за налипания мокрого снега и усиления скорости ветра до 15-20 м/с возможно частичное нарушение энергоснабжения в населенных пунктах", — отметил Кульбида.

Он проинформировал, что уже сегодня, 11 декабря, во второй половине дня центр циклона ожидается в районе Крыма. В юго-восточных регионах Украины начнутся осадки в виде дождя, в центральной части — небольшой снег.

По словам директора Гидрометцентра, 12 декабря циклон переместится в район Полтавской области, и зона осадков в виде интенсивных снегопадов охватит значительную часть северных, центральных и частично южных областей. Далее циклон переместится на территорию Житомирской области.

"Таким образом, в течение 12-13 декабря наиболее сложные условия будут связаны с выпадением сильного снега, порывами ветра 15-20 м/с, налипанием мокрого снега на проводах, деревьях, дорогах", — предупредил Кульбида.

В восточных и части южных областей, по словам синоптика, осадки будут преобладать в виде сильного дождя от 30 до 50 мм, ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Вечером 12 декабря и 13 декабря умеренный снег будет наблюдаться в большинстве западных областей, кроме Прикарпатья и Закарпатья.

В Киеве 12 декабря облачно, утром и днем сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, порывистый, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем около нуля.

В связи с неутешительным прогнозом о состоянии дорожного покрытия отчитался "Укравтодор". Там заявили, что для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожные организации задействовали в работе 353 единиц техники и 643 человек, в дежурном режиме - 922 единиц техники и 1335 человек.

Тем временем Служба автомобильных дорог в Киевской области напомнила водителям, что 12-13 декабря синоптики прогнозируют на территории Киевской области сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра, прирост снежного покрова 12-20 см. "Такие погодные условия могут привести к частичному нарушению движения транспорта на автомобильных дорогах северных и центральных областей", - отметили в ведомстве.