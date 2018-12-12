Украина Мажор, Бейблэйд и желтый снег в Одессе - что искали в Google украинцы в 2018 году

2018-12-12 10:14 147

Компания Google Украина назвала около полсотни топ-запросов 2018 года. На первом месте оказался чемпионат мира по футболу. На второй позиции ‒ новый сезон сериала “Мажор”, а замкнул тройку лидеров конкурс Евровидение-2018.

В первую 10-ку также, вошли запросы сериалов “Школа” и “Полицейский с Рублевки”, Олимпиада 2018 и шоу "Холостяк 8".

Украинские пользователи Google традиционно интересовались новинками кинематографа, среди них на лидирующих позициях " Веном" и "50 оттенков свободы ".

В категории “Персона” украинцы чаще всего искали информацию о погибшей в автокатастрофе актрисе “Дизель Шоу” Марине Поплавской.

Покупкой года стала игрушка Бейблэйд. В этой категории также на первых позициях стали запросы о Т2 и билетах МАУ.

В 2018 году Google задавали самые разные вопросы. Наиболее популярными среди них оказались : как скачать видео с YouTube, сделать слайм, удалить Инстаграм и подключить Т2.

В рубрике "Почему" интересовались, почему задерживают пенсии, мясо коровы называется говядиной и в Одессе выпал желтый снег.

Виктория ГОРОВАЯ.