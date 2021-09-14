Мир Власти Южной Кореи оштрафовали Google почти на 200 млн долларов из-за цифровой рекламы

2021-09-14 12:09

В Южной Корее антимонопольный регулятор оштрафовал американскую компанию Google на 207,4 млрд вон ($176,8 млн) за предполагаемое злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем и приложений.

Как сообщило агентство Yonhap, Google препятствовал рыночной конкуренции, требуя от производителей смартфонов заключить соглашение, в соответствии с которым последние не смогут устанавливать на свои устройства модифицированные версии операционной системы (ОС) Android. Это, согласно регулятору, препятствовало инновационной деятельности в создании новых ОС для смартфонов.

Помимо штрафа, регулятор обязал Google устранить недочеты, в том числе внести исправления в соглашение с производителями смартфонов. 

Сейчас проводится расследование в отношении компании касательно недобросовестной продажи цифровой рекламы, а также новой политики компании по взиманию комиссии с разработчиков приложений в размере 30% от выручки.

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Жесткая посадка самолета в РФ: лайнер не дотянул до аэропорта 4 км, много жертв и пострадавших 2021-09-13 10:01
Папа Римский Франциск в Будапеште встретился с патриархом Варфоломеем 2021-09-13 09:40