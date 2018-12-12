Украина Кабмин утвердил план мер по военному положению

2018-12-12 14:45 129

 

Определены задачи по внедрению и обеспечению мер правового режима военного положения, а также сроки их выполнения.

Правительство Украины на заседании в среду, 12 декабря, утвердило план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в отдельных областях.

Принятым распоряжением Кабмин определил задачи министерствам, другим органам исполнительной власти, СБУ, Службе внешней разведки, Управлению госохраны и органам местного самоуправления по внедрению и обеспечению мер правового режима военного положения, а также сроки их выполнения.

В числе срочных мер указаны установление порядка использование защитных сооружений гражданской защиты, уточнение расчетов населения в отношении укрытия в таких сооружениях, состава органов по эвакуации, планов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.

Напомним, закон о военном положении вступил в силу 28 ноября. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

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