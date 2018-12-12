Украина Опубликованы новые тарифы на тепло по областям

2018-12-12 17:15 345

Пересчитанные тарифы для населения колебаются в разных регионах в пределах от 636,41 грн до 1481,26 грн за 1 Гкал.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала изменения тарифов на тепло для населения по областям. Инфографика с новыми цена опубликована в Facebook главы нацкомиссии Оксаны Кривенко.

Согласно приведенным НКРЭКУ данным, тарифы для населения колебаются в пределах от 636,41 грн за 1 Гкал до 1481,26 грн за 1 Гкал.

По словам Кривенко, не допущено "необоснованного завышения тарифов". "Процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%. В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%", - добавила она.

"Как шаг навстречу потребителю - стоимость электрической энергии для населения останется неизменной", - заявила глава НКРЭКУ.

"Бюджетом предусмотрена защита уязвимых потребителей, поэтому платежка социально-уязвимых потребителей не изменится. Планируемый срок вступления в силу скорректированных тарифов - 1 января 2019 года", - добавила Кривенко.

Как сообщалось, в течение 10-11 декабря НКРЭКУ утвердила новые тарифы для 26 теплогенерирующих компаний.

Стоит отметить, что в Кабмине прогнозируют рост стоимости коммунальных услуг в Украине на 10-20 ежегодно до 2021 года включительно.