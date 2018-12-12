Украина Насиров восстановлен в должности из-за ошибки Кабмина Гройсмана, - судья

2018-12-13 14:45 258

Судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин в комментарии СМИ назвал две причины восстановления Насирова на посту главы ГФС.

По его словам, Кабмин Гройсмана нарушил процедуру увольнения Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы. Кроме того, ответчики не доказали правомерность своего решения в суде.

"Как сообщил председательствующий судья по этому делу, таких оснований было два. Во-первых, это то, что было ответчикам, в том числе Кабмина и ГФС, нарушена сама процедура увольнения Насирова с должности. Второе основание – это то, что ответчики в силу положений кодекса административного судопроизводства, они не доказали правомерность своего решения. В частности, ими не были предоставлены документы, подтверждающие факт двойного гражданства, о котором шла речь", - сказал Богдан Санин.

Он объяснил, каким образом Кабмин нарушил процедуру увольнения - премьер-министр не внес соответствующее представление.

"Однако, было ли это основанием - нужно дождаться официального полного текста решения. Он будет издан в течение 10 дней с даты оглашения", - добавил Санин.

По его словам, у правительства на обжалование решения есть 30 дней с момента получения полного текста решения.

"Имеет ли Насиров право приступить к исполнению полномочий? Положения кодекса административного судопроизводства у нас предусматривают такую процедуру как немедленное исполнение решений и одно из дел, где допускается к немедленному исполнению решений, это именно восстановление в должности", - отметил спикер Окружного админсуда Киева.