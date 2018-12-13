В Пустомытовском районе Львовской области на автодороге Львов - Тернополь столкнулись автомобиль КрАЗ и микроавтобус Volkswagen T5 (Transporter).
"С места столкновения в медучреждение доставлен водитель и пассажиры микроавтобуса – всего семь человек, трое из которых – несовершеннолетние", – сообщили в областной полиции.
Правоохранители устанавливают личности пострадавших, добавили в полиции.
В свою очередь в пресс-центре Генштаба Вооруженных сил Украины подтвердили, что КрАЗ является военным.
"Предварительно установлено, что из-за сложных погодных условий – снег и гололед – военный грузовик вылетел на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом", – рассказали в ведомстве.