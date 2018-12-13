Украина фото На трассе Львов-Тернополь военный КрАЗ вылетел на встречку и снес микроавтобус

2018-12-13 13:15 168

В Пустомытовском районе Львовской области на автодороге Львов - Тернополь столкнулись автомобиль КрАЗ и микроавтобус Volkswagen T5 (Transporter). 

"С места столкновения в медучреждение доставлен водитель и пассажиры микроавтобуса – всего семь человек, трое из которых – несовершеннолетние", – сообщили в областной полиции.

Правоохранители устанавливают личности пострадавших, добавили в полиции.

В свою очередь в пресс-центре Генштаба Вооруженных сил Украины подтвердили, что КрАЗ является военным.

"Предварительно установлено, что из-за сложных погодных условий – снег и гололед – военный грузовик вылетел на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом", – рассказали в ведомстве.

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