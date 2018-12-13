Раскрыты реальные мотивы мужчины, устроившего теракт в Страсбурге

Шериф Шекатт, предположительно совершивший нападение во французском Страсбурге, рассказал о мотивах водителю такси.
Как сообщает BFMTV, после признания в стрельбе Шекатт заявил водителю, что поступил так, потому что хотел отомстить за убитых братьев в Сирии.
Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый в стрельбе в Страсбурге скрылся с места происшествия на захваченном такси.
Поиски стрелка длились три дня, после чего террорист был ликвидирован силами спецназа.
Напомним, 11 декабря в центре Страсбурга неизвестный устроил стрельбу. Погибли два человека (СМИ сообщают о четырех жертвах) и 11 пострадали. Власти Франции рассматривают стрельбу в Страсбурге как теракт.