Мир Раскрыты реальные мотивы мужчины, устроившего теракт в Страсбурге

2018-12-14 14:15 186

Шериф Шекатт, предположительно совершивший нападение во французском Страсбурге, рассказал о мотивах водителю такси.

Как сообщает BFMTV, после признания в стрельбе Шекатт заявил водителю, что поступил так, потому что хотел отомстить за убитых братьев в Сирии.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый в стрельбе в Страсбурге скрылся с места происшествия на захваченном такси.

Поиски стрелка длились три дня, после чего террорист был ликвидирован силами спецназа.

Напомним, 11 декабря в центре Страсбурга неизвестный устроил стрельбу. Погибли два человека (СМИ сообщают о четырех жертвах) и 11 пострадали. Власти Франции рассматривают стрельбу в Страсбурге как теракт.