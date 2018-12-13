Мир Раскрыты реальные мотивы мужчины, устроившего теракт в Страсбурге

2018-12-14 14:15 186

Шериф Шекатт, предположительно совершивший нападение во французском Страсбурге, рассказал о мотивах водителю такси.

Как сообщает BFMTV, после признания в стрельбе Шекатт заявил водителю, что поступил так, потому что хотел отомстить за убитых братьев в Сирии.

Ранее СМИ сообщали, что подозреваемый в стрельбе в Страсбурге скрылся с места происшествия на захваченном такси. 

Поиски стрелка длились три дня, после чего террорист был ликвидирован силами спецназа.

Напомним, 11 декабря в центре Страсбурга неизвестный устроил стрельбу. Погибли два человека (СМИ сообщают о четырех жертвах) и 11 пострадали. Власти Франции рассматривают стрельбу в Страсбурге как теракт.

Еще по теме

Устроившего стрельбу на ярмарке в Страсбурге расстрелял спецназ полиции

2018-12-14 11:40 225

В Страсбурге сегодня открывается осенняя сессия ПАСЕ - основные вопросы, дебаты, повестка

2018-10-08 11:12 1104

Полигон бытовых отходов в Подгорцах блокируют "экологические террористы", – Всеукраинская экологическая лига

2018-09-18 16:55 1551

видео Кто убил Захарченко: появились новые подробности ликвидации террориста

2018-09-01 12:30 4674

Еще новости в разделе "Мир"

Раскрыты реальные мотивы мужчины, устроившего теракт в Страсбурге

2018-12-14 14:15 186

Итоговый видеоролик YouTube побил рекорд по наибольшему числу дизлайков

2018-12-14 12:13 225

Устроившего стрельбу на ярмарке в Страсбурге расстрелял спецназ полиции

2018-12-14 11:40 225

Диетологи назвали шесть продуктов, повышающих давление

2018-12-13 21:00 789
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Раскрыты реальные мотивы мужчины, устроившего теракт в Страсбурге 2018-12-14 14:15 186
Итоговый видеоролик YouTube побил рекорд по наибольшему числу дизлайков 2018-12-14 12:13 225
Устроившего стрельбу на ярмарке в Страсбурге расстрелял спецназ полиции 2018-12-14 11:40 225
Диетологи назвали шесть продуктов, повышающих давление 2018-12-13 21:00 789

Лента

16:27 Военное положение: Как и сколько граждан РФ не пропускают в Украину
15:45 Власти Киева одобрили снос памятника Суворову около военного лицея Богуна
15:16 У Гройсмана оправдали поломки экспресса "Киев - Борисполь" старыми дизелями Pesa
14:43 20-летний пленный моряк сидит в камере Лефортово с бывшим чеченским министром
14:15 Раскрыты реальные мотивы мужчины, устроившего теракт в Страсбурге
13:42 Взрыв дома в Фастове: жильцов эвакуируют в местную больницу, просят помочь едой
13:14 Завтра в Софии Киевской пройдет Собор по созданию автокефальной церкви в Украине
12:41 Порошенко заявил о подготовке в ЕС "Азовского" пакета санкций против Москвы
12:13 Итоговый видеоролик YouTube побил рекорд по наибольшему числу дизлайков
11:40 Устроившего стрельбу на ярмарке в Страсбурге расстрелял спецназ полиции