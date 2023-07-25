ВОЙНА В Украине "Готовим ответы роССийским террористам": Зеленский провел специальное заседание Ставки

2023-07-25 20:48

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 июля, провел специальное заседание Ставки. Он сообщил, что украинские военные готовят российским террористам ответы на их удары по Украине.

Об этом он сказал во время обращения к украинцам.

Зеленский сообщил, что состоялось специальное заседание Ставки по фронтовым вопросам. Докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов и командующие основными направлениями на фронте.

"Максимум внимания и тем направлениям, где мы движемся вперед, и тем, где украинские силы - в обороне. На всех направлениях первая задача - это максимальное уничтожение оккупантов, их техники, запасов, складов, штабов. Россия должна ежедневно терять - это справедливо. И я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают: всех наших солдат и матросов, старшин и сержантов, офицеров и генералов", - сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что Украина готовит ответы российским террористам из-за их ударов.

"Конечно, детально разбираем на Ставке и все вопросы защиты от российского ракетного и дронового террора. Защита наших людей, наших городов, наших портов, черноморского "зернового коридора". Готовим крепкие ответы российским террористам на их нападения", — отметил украинский лидер.

Напомним, российская террористическая армия в понедельник, 24 июля, обстреляла город Константиновка Донецкой области кассетными боеприпасами. Погиб ребенок, много раненых.