Украина Супрун откровенно высказалась о коррупции в Минздраве

2018-12-13 16:05 135

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун откровенно высказалась о коррупции в Минздраве. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она рассказала о том, что увольнение ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана произошло из-за многочисленных нарушений. В частности, Супрун написала о том, что при Запорожане было потрачено более 67 миллионов гривен на университетскую лабораторию, которая так и не была создана.

"Уже несколько месяцев Запорожан и его сторонники активно саботируют работу университета и срывают учебный процесс. На днях они захватили университет и начали уничтожать официальную документацию, - пишет Супрун, - Но преступления не скроешь. Среди прочего известно, что только на «межкафедральную» лабораторию для университетской клиники, которая так никогда и не была создана, из бюджета университета потратили более 67 миллионов гривен. При этом, в интернете можно легко найти фото, в каком ужасном состоянии сейчас выглядят помещения университета. Соответствующие заявления мы направили в правоохранительные органы."

Кроме того, и.о. министра призывает всех украинцев выяснить, сколько денег на налоги каждый тратит лично. По ее мнению, это знание должно помочь в борьбе с коррупционными схемами, так как граждане страны перестанут позволять наживаться на себе.