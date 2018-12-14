Мир Устроившего стрельбу на ярмарке в Страсбурге расстрелял спецназ полиции

2018-12-14 11:40 93

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер подтвердил информацию о ликвидации подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге.

Кастанер проинформировал о ситуации президента Эммануэля Макрона и премьер-министра страны Эдуарда Филиппа.

По его словам, спецназ обнаружил подозрительного человека, который соответствовал описанию разыскиваемого, на улице Лазарэ. Полицейские попытались его задержать, однако преступник открыл огонь и был убит в ходе перестрелки.

Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, полиция вышла на след стрелка после звонка одной из местных жительниц. Злоумышленник обратился к ней на улице и она заметила, что тот ранен. Женщина сообщила в полицию, спустя считанные минуты в данный район уже спешило целое подразделение спецназа.

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