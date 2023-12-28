ВОЙНА В Украине За сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов - потери врага приближаются к 300 тыс

2023-12-28 11:34

Общие боевые потери личного состава вражеских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на четверг, 28 декабря, ориентировочно составляют 356 670 (+920) человек (в скобках даные за сутки, 27 декабря). Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, оккупационная армия рашистов в Украине потеряла: