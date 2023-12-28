ВОЙНА В Украине За сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов - потери врага приближаются к 300 тыс

2023-12-28 11:34

Общие боевые потери личного состава вражеских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на четверг, 28 декабря, ориентировочно составляют 356 670 (+920) человек (в скобках даные за сутки, 27 декабря). Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, оккупационная армия рашистов в Украине потеряла:

  • танков - 5940 (+27) 
  • боевых бронированных машин - 11015 (+42) 
  • артиллерийских систем - 8391 (+15) 
  • РСЗО - 935 (+1) 
  • средств ПВО - 617 (+1) 
  • самолетов - 329 
  • вертолетов - 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6503 (+32)
  • крылатых ракет - 1620
  • кораблей/катеров - 23 
  • подлодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11180 (+40) 
  • специальной техники - 1247 (+7)
  • керченских мостов - 1
subscriber subscriber

Еще по теме

Великобритания в 2024 году планирует резко увеличить объем военной помощи Украине

2023-12-27 09:35

Надо наносить роССиянам потери до тех пор, пока не откажутся от войны, - Залужный

2023-12-26 20:04

В ВСУ назвали ежедневные потери роССиян под Авдеевкой

2023-12-26 17:37

С наступлением зимы оккупанты начали намного чаще сдаваться в плен без боя

2023-12-26 09:24

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В ВСУ пояснили, почему в последнее время воздушные тревоги могут длиться по несколько минут

2023-12-28 13:35

В Киевской области усилены контрдиверсионные меры - установлены новые блокпосты

2023-12-28 12:30

За сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов - потери врага приближаются к 300 тыс

2023-12-28 11:34

В ВСУ рассказали, кому не будут выдавать повестки на улицах

2023-12-27 22:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В ВСУ пояснили, почему в последнее время воздушные тревоги могут длиться по несколько минут 2023-12-28 13:35
В Киевской области усилены контрдиверсионные меры - установлены новые блокпосты 2023-12-28 12:30
За сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов - потери врага приближаются к 300 тыс 2023-12-28 11:34
В ВСУ рассказали, кому не будут выдавать повестки на улицах 2023-12-27 22:15