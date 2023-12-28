За сутки ВСУ ликвидировали почти тысячу оккупантов - потери врага приближаются к 300 тыс
2023-12-28 11:34
Общие боевые потери личного состава вражеских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на четверг, 28 декабря, ориентировочно составляют 356 670 (+920) человек (в скобках даные за сутки, 27 декабря). Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, оккупационная армия рашистов в Украине потеряла:
- танков - 5940 (+27)
- боевых бронированных машин - 11015 (+42)
- артиллерийских систем - 8391 (+15)
- РСЗО - 935 (+1)
- средств ПВО - 617 (+1)
- самолетов - 329
- вертолетов - 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6503 (+32)
- крылатых ракет - 1620
- кораблей/катеров - 23
- подлодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 11180 (+40)
- специальной техники - 1247 (+7)
- керченских мостов - 1