Мир В Секторе Газа ликвидированы два высокопоставленных боевика группировки ХАМАС

2024-08-19 12:28

В результате авиаудара по автомобилю на Западном берегу реки Иордан были ликвидированы два высокопоставленных боевика группировки ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Как пишет Reuters, речь идет о Ахмеде Абу Ара из Акабы, который планировал новые теракты и был старшим оперативником в производстве взрывчатки, а также Рафете Даваси из Силат аль-Харития, который был старшим в военной инфраструктуре ХАМАС в районе Дженина.

Как отмечают в ЦАХАЛ, оба ликвидированных боевика были причастны к теракту 11 августа в долине реки Иордан, в результате которого погиб израильтянин Йонатан Дойч.

Как пишет Times of Israel, в ХАМАСе подтвердили, что в результате удара погибли двое участников группировки.