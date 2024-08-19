Мир В Секторе Газа ликвидированы два высокопоставленных боевика группировки ХАМАС

2024-08-19 12:28

В результате авиаудара по автомобилю на Западном берегу реки Иордан были ликвидированы два высокопоставленных боевика группировки ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Как пишет Reuters, речь идет о Ахмеде Абу Ара из Акабы, который планировал новые теракты и был старшим оперативником в производстве взрывчатки, а также Рафете Даваси из Силат аль-Харития, который был старшим в военной инфраструктуре ХАМАС в районе Дженина.

Как отмечают в ЦАХАЛ, оба ликвидированных боевика были причастны к теракту 11 августа в долине реки Иордан, в результате которого погиб израильтянин Йонатан Дойч.

Как пишет Times of Israel, в ХАМАСе подтвердили, что в результате удара погибли двое участников группировки.

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фото + видео В роССии разбился Ту-22М3: появились новые подробности о судьбе экипажа 2024-08-15 21:37
Литва запрещает въезд всем зарегистрированным в Беларуси легковым автомобилям 2024-08-15 20:48