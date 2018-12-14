Мир Итоговый видеоролик YouTube побил рекорд по наибольшему числу дизлайков

2018-12-14 12:13 228

Подводя итоги 2018 года Youtube создал обзорный видеоролик, который собрал наибольшее количество дизлайков.

За несколько дней после выхода ролик набрал 9,8 миллионов дизлайков при двух миллионах лайков. До этого лидером был клип Джастина Бибера «Baby» — на получение 9,7 миллионов дизлайков ему понадобилось восемь лет.

Подобные обзоры видеохостинг публикует ежегодно. Особенность подобных итогов в том, что главные роли исполняют десятки известных YouTube-блогеров из разных стран.

Итоги года от YouTube выходят с 2010 года и собирают сотни миллионов просмотров. И под каждым видео лайков было больше, чем дизлайков. В этом году пользователи массово стали минусовать ролик.

Виктория ГОРОВАЯ.

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