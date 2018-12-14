Украина Взрыв дома в Фастове: жильцов эвакуируют в местную больницу, просят помочь едой

2018-12-14 13:42 210

Как сообщает пресс-служба Фастовского горсовета (Киевская область), часть жителей жилого дома, где сегодня утром произошел взрыв газа, уже эвакуированы,

"10 человек эвакуировано, есть один пострадавший. Жертв нет. В настоящее время продолжается эвакуация жильцов дома. На месте взрыва работают медики, спасатели, наряды полиции, спасатели-взpывотехники", - говорится в сообщении.

Эвакуационный пункт организован в помещении больницы по ул. Киевской, 57, сейчас там обустраиваются места для приема людей. В горсовете обратились к жителям города с просьбой помочь пострадавшим средствами личной гигиены и продуктами питания.

В свою очередь, пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии СМИ сообщила другие подробности ЧП.

"Мы видим, что разрушены квартиры 5, 4, 3 этажей. На предмет разрушения и того, смогут ли там жить люди, после обследования будет принято решение. На данный момент продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей", - сказала Рубан.

Пока масштабы разрушений не известны. Дома, которые стоят рядом с пострадавшим от взрыва домом, по предварительной информации, не повреждены. Для местных жителей установят палатку для обогрева.

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