Украина Взрыв в Фастове: найдены тела двух погибших

2018-12-15 12:00 294

 

Спасатели нашли два тела под завалами многоэтажного дома в Фастове, где произошел взрыв с последующим обрушением.

Из-под завалов обрушившейся многоэтажки в Фастове Киевской области были извлечены тела мужчины и женщины. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на своей странице в Facebook вечером 14 декабря.

"В 21:45 из-под завалов здания в городе Фастов Киевской области получили 2 тела – мужского и женского пола. Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели ГСЧС проводятся работы по разборке завала на 3-м этаже дома" – написал он.

По словам Главы ГосЧС на месте происшествия организован и развернут оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. Возле обрушившегося здания развернуты два пункта обогрева, пострадавшим оказывается психологическая помощь.

Напомним, утром 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в Фастове. Были разрушены квартиры на трех этажах, около 10 квартир остались без окон. В Киевоблгазе заявили, что не нашли следов газа на месте взрыва.

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