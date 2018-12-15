Украина ВСУ отомстили ''Л/ДНР'' за горькие потери: подробности новых боев

2018-12-15 13:00 324

 

В пятницу, 14 декабря, российские оккупационные войска на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применить вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил возле хутора Свободный, что на Попаснянском направлении и в районе населенного пункта Светлодарск, сообщает пресс-центр ООС.

В результате боевых действий один украинский военный был легко ранен. Бойцы ВСУ уничтожили двух оккупантов.

"Российские оккупанты вели огонь из БМП-2, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Марьинка, Пески, Старогнатовка, Первомайское — на донецком направлении и позиций украинских военных в районе населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное на мариупольском направлении", — сказано в сообщении.

В течение текущих суток враг не открывал огонь по позициям украинских военных.

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