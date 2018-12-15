Украина ГСЧС завершила спасательные работы на месте взрыва в Фастове

2018-12-15 14:30 165

ГСЧС завершила спасательные работы на месте взрыва в жилом доме города Фастов Киевской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Украины.

В пятницу, 14 декабря в 9:20 в городе Фастов по ул. Садовая, 10 предварительно в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения.

"В результате взрыва погибли два человека, еще один пострадал. В результате взрыва была разрушена угловая часть дома в пределах 4 и 5 подъездов с пятого по третий этажи. Из подъезда дома эвакуировали 10 человек", - отметили спасатели.

Также в ГСЧС добавили, что, в 00:26 15 декабря поисково-спасательные работы и разборка разрушенных строительных конструкций закончено. К проведению поисково-спасательных работ всего привлекалось 204 чел. и 42 ед. техники, в том числе от ГСЧС 100 чел. и 23 ед. техники. На базе Фастовского горвоенкомата развернуто и организовано круглосуточную работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.