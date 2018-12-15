Украина ГСЧС завершила спасательные работы на месте взрыва в Фастове

2018-12-15 14:30 165

 

ГСЧС завершила спасательные работы на месте взрыва в жилом доме города Фастов Киевской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Украины.

В пятницу, 14 декабря в 9:20 в городе Фастов по ул. Садовая, 10 предварительно в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения.

"В результате взрыва погибли два человека, еще один пострадал. В результате взрыва была разрушена угловая часть дома в пределах 4 и 5 подъездов с пятого по третий этажи. Из подъезда дома эвакуировали 10 человек", - отметили спасатели.

Также в ГСЧС добавили, что, в 00:26 15 декабря поисково-спасательные работы и разборка разрушенных строительных конструкций закончено. К проведению поисково-спасательных работ всего привлекалось 204 чел. и 42 ед. техники, в том числе от ГСЧС 100 чел. и 23 ед. техники. На базе Фастовского горвоенкомата развернуто и организовано круглосуточную работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Еще по теме

Взрыв в Фастове: найдены тела двух погибших

2018-12-15 12:00 291

Взрыв дома в Фастове: жильцов эвакуируют в местную больницу, просят помочь едой

2018-12-14 13:42 558

Азовские порты переходят на сокращенный график работы - Омелян

2018-12-05 20:00 753

ПриватБанк дает награду в 50 тысяч за информацию о подрывниках банкомата в Днепре

2018-11-28 15:16 639

Еще новости в разделе "Украина"

Билеты на поезда подорожают дважды в 2019 году

2018-12-15 15:00 216

ГСЧС завершила спасательные работы на месте взрыва в Фастове

2018-12-15 14:30 165

ВСУ отомстили ''Л/ДНР'' за горькие потери: подробности новых боев

2018-12-15 13:00 324

Суббота в Украине будет морозной, а на Одесскую область надвигается снег

2018-12-15 12:30 300
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Билеты на поезда подорожают дважды в 2019 году 2018-12-15 15:00 216
ГСЧС завершила спасательные работы на месте взрыва в Фастове 2018-12-15 14:30 165
ВСУ отомстили ''Л/ДНР'' за горькие потери: подробности новых боев 2018-12-15 13:00 324
Суббота в Украине будет морозной, а на Одесскую область надвигается снег 2018-12-15 12:30 300

Лента

16:09 Усик прокомментировал угрозы, вызванные его готовностью встать на защиту монахов
15:00 Билеты на поезда подорожают дважды в 2019 году
14:30 ГСЧС завершила спасательные работы на месте взрыва в Фастове
14:10 Появилось первое фото заседания Объединительного собора
14:00 Криштиану Роналду признал себя виновным и получит «два года»
13:30 Желтые жилеты готовят новые протесты во Франции
13:00 ВСУ отомстили ''Л/ДНР'' за горькие потери: подробности новых боев
12:30 Суббота в Украине будет морозной, а на Одесскую область надвигается снег
12:00 Взрыв в Фастове: найдены тела двух погибших
видео 11:30 Объединительный собор: на Софийской площади собираются тысячи людей, иерархи начали совместную молитву