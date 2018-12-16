Мир Умер актер из юмористической телепередачи "Кривое зеркало", друг Петросяна

2018-12-16 14:30 225

Умер актер из юмористической телепередачи "Кривое зеркало" Обид Асомов. Об этом сообщил юморист Евгений Петросян в своем Instagram.

Асомов скончался 56-м году жизни. Причиной смерти стала болезнь сердца.

"Вечная память Обиду Асомову. Многочисленные номера в его исполнении будут жить ещё долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится. Скорблю", - написал Петросян.

"Еще две недели назад я был на гастролях в Ташкенте, провел с ним два замечательных дня. Это был человек, источающий радость, он дарил улыбки, юмор в нем бесконечно буйствовал фейерверком, и вдруг такая неожиданная смерть", - сказал Петросян.