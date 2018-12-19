Украина Нацбанк подал в швейцарский суд на олигарха Коломойского - требует вернуть 6,64 млрд

2018-12-20 13:16 207

Нацбанк Украины подал в швейцарский суд иск против эбывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского на сумму в 6,64 млрд гривен.

"Иск подан по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с Игоря Коломойского задолженности как с финансового поручителя перед Национальным банком по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка. В соответствии с требованиями швейцарского законодательства подача иска является следующим этапом судебного разбирательства, начатого в июне в Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы", - сообщили в НБУ.

Глава управления претензионно-исковой работы Юрдепартамента Нацбанка Виктор Григорчук объяснил, что согласно швейцарской системе, перед подачей иска необходимо подать судебную претензию. С ней НБУ обратился в суд еще в начале июня.

"Поскольку все попытки Национального банка урегулировать вопрос погашения Игорем Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке не были успешными, регулятор, к сожалению, был вынужден подать иск в установленный швейцарской системой правосудия срок, чтобы защитить свои законные права и интересы", - заявил Григорчук.

Для обеспечения выполнения Игорем Коломойским принятых им обязательств НБУ также подал в украинские суды 147 исков против него и 32 компаний, выступавших в качестве имущественных поручителей. По состоянию на 18 декабря суды приняли 20 решений в пользу НБУ на общую сумму в 1,2 млрд гривен. 17 из них уже вступили в силу, исполнительные документы по 14 делам переданы в органы Госисполнительной службы для принудительного исполнения.

Напомним, решение о национализации "ПриватБанка" было принято 18 декабря 2017 года. 100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства.