Украина В «Укрпоште» сказали, что будет с доставкой пенсий

2018-12-19 21:00 306

 

Вопрос финансирования услуги доставки пенсий на II полугодие 2019 года правительство и президент рассмотрят в июне.

Об этом Укринформа сообщили в «Укрпоште».

«Чтобы обеспечить стабильные выплаты пенсий в 2019 году, Укрпошта должна получить из 500 млн грн, выделенных из госбюджета Пенсионному фонду: 250 млн грн – до конца января и еще 250 млн грн – до конца марта. Вопрос финансирования услуги доставки пенсий на II полугодие будет рассматриваться правительством и президентом отдельно в июне 2019 года», — отмечают в компании.

Для увеличения доходов в 2019 году и избежания убыточности Укрпошта продолжит развивать каналы доставки отправлений, расширять сотрудничество с представителями рынка электронной коммерции и т.д.

Кроме того, сокращая расходы компании, в Укрпоште временно свернуты инфраструктурные проекты, кроме проведения текущих ремонтов почтовых отделений.

31 октября этого года «Укрпошта» сообщала, что за три квартала 2018 года компания увеличила чистый доход по основным направлениям деятельности на более 1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сообщалось, что несмотря на увеличение доходов, финансовый результат компании за 9 месяцев текущего года является убыточным в размере 514,1 млн грн. Основной причиной убытков, по информации Укрпошты, является предоставление Пенсионному фонду услуги доставки пенсий по тарифу 2004 года, что покрывает только 60% ее себестоимости.

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