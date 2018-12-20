Грипп косит украинцев: за неделю в стране заболели более 200 тысяч человек

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели свыше 213 тысяч человек. Медики уверяют, что в Украине нет эпидемии гриппа, но признают, что эпидемические пороги превышены уже в 9 областях.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 553,5 на 100 тысяч населения, что на 6,7% больше эпидемического порога по Украине.
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Эпидемические пороги превышены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областях.
"Превышение эпидемического порога не означает, что в этих областях эпидемия гриппа", - подчеркнули в Минздраве.