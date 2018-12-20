Украина Украинцам запретили устанавливать индивидуальные газовые котлы

2018-12-20 19:30 3282

 

В Украине жителям новостроек запретили в квартирах размещать индивидуальные газовые котлы с открытыми и закрытыми камерами сгорания.

Об этом говорится в новых государственных строительных нормах, которые разработало Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ, передает Gazeta.ua.

Правда, нововведение не касается домов до 3 этажей. Суммарная мощность таких котлов не должна превышать 30 кВт, сообщили в министерстве.

«В помещениях кухонь, интегрированных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания», — подчеркнул министр регионального развития Геннадий Зубко.

По его словам, тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в жилых помещениях не должна превышать 7,5 кВт. В то же время такие помещения должны оборудоваться контролем довзрывных концентраций газа на уровне 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Ранее размещение газовых котлов в квартирах и помещениях не регулировалось. Соответствующего запрета не существовало.

Кабинет министров расширил перечень строительных работ, не требующих документов для их выполнения. Раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать специальное разрешение. Сейчас такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов.

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