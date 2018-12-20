Украина Главную елку Украины признали лучшей в Европе

2018-12-20 22:00 1146

 

Главная елка Украины заняла первое место в рейтинге European Best Destinations. Об этом говорится в фейсбуке Посольства Украины в Бельгии.

"Мы очень гордимся тем, что Киев находится на первой ступени европейского рейтинга самых красивых рождественских елок в Европе.
Путешественники по всему миру голосовали за самые красивые рождественские елки в Европе и Киев занял это первое место, опередив Вильнюс, Вену, Кельн, Рим, Прагу и Будапешт. Этот рейтинг уже опубликован более 20 тысяч раз в социальных сетях и просмотрен более чем 1 миллионом путешественников по всему миру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последнюю, 16-ю строчку рейтинга заняла главная елка Франции. Новогоднее дерево установлено в Париже.

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