Во Франции погиб один из лидеров "желтых жилетов": число жертв растет

Во время протестов "желтых жилетов" во Франции погиб местный лидер этого движения, общее число погибших выросло до девяти человек.
Об этом сообщает AP.
Так, протестующий попал под грузовик, и был местным лидером движения "желтых жилетов". Восемь других также умерли в основном из-за дорожно-транспортных происшествий, связанных с блокировкой движения.
Напомним, так называемые протесты "желтых жилетов", участники которых изначально выступали против повышения цен на бензин, начались 17 ноября. Акции переросли в столкновения с полицией, погромы и поджоги машин, магазинов, банков.