Мир Во Франции погиб один из лидеров "желтых жилетов": число жертв растет

2018-12-20 21:30 306

 

Во время протестов "желтых жилетов" во Франции погиб местный лидер этого движения, общее число погибших выросло до девяти человек.

Об этом сообщает AP.

Так, протестующий попал под грузовик, и был местным лидером движения "желтых жилетов". Восемь других также умерли в основном из-за дорожно-транспортных происшествий, связанных с блокировкой движения.

Напомним, так называемые протесты "желтых жилетов", участники которых изначально выступали против повышения цен на бензин, начались 17 ноября. Акции переросли в столкновения с полицией, погромы и поджоги машин, магазинов, банков.

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Трамп приказал вывести из Сирии все американские войска 2018-12-19 22:00 522
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