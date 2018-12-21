Мир Армия Бриатании будет уничтожать дроны, взлетающие в районе аэропортов

2018-12-21 19:33 210

Как сообщает BBC, для возобновления работы аэропорта Гатвик, который оказался полностью парализованным из-за запуска беспилотных летательных аппаратов (дронов) над его взлетно-посадочной полосой, привлеченга британская армия. Военные окажут помощь полиции в поиске и ликвилдации беспилотников.

"У вооруженных сил есть ряд уникальных возможностей, и мы обычно не используем их, но мы готовы помочь и сделать все возможное, чтобы они могли открыть аэропорт при первой же возможности", - подтвердил министр обороны Гэвин Уильямсон.

Также в аэропорт направили полицию графства Сассекс.

Напомним, в аэропорту Гатвик из-за двух дронов, летящих над аэродромом, больше чем на сутки были смещены все рейсы. Около 110 тыс. пассажиров не вылетели в пункты назначения. Сорваны графики 760 рейсов.

В аэропорту сообщили, что взлетно-посадочная полоса не будет открываться "до тех пор, пока это не будет безопасно".

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