Трамп приказал Пентагону вывести семь тысяч американских солдат из Афганистана

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода около 7 тысяч военных из Афганистана.
По данным источников телеканала CNN, речь идет примерно о половине американского военного контингента в стране. На вывод может потребоваться несколько месяцев.
Напомним, с 2001 года США проводят в Афганистане операцию против талибов – самую длительную военную кампанию в своей истории.
ТРАМП РЕШИЛ, ЧТО ИГИЛ ПОВЕРЖЕН - ПОРА ВЫВОДИТЬ ВОЙСКА ИЗ СИРИИ
Ранее сообщалось, что США намерены сократить военное присутствие в Афганистане. 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американского военного контингента из Сирии.