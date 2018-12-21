Мир Трамп приказал Пентагону вывести семь тысяч американских солдат из Афганистана

2018-12-21 15:46 90

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода около 7 тысяч военных из Афганистана.

По данным источников телеканала CNN, речь идет примерно о половине американского военного контингента в стране. На вывод может потребоваться несколько месяцев.

Напомним, с 2001 года США проводят в Афганистане операцию против талибов – самую длительную военную кампанию в своей истории.

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Ранее сообщалось, что США намерены сократить военное присутствие в Афганистане. 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода американского военного контингента из Сирии.

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