Украина фото В Днепре запустили самый мощный компьютер в стране - 4 тысяч вычислительных ядер

2018-12-31 09:10 207

Конструкторское бюро Южное в Днепре ввело в эксплуатацию новый вычислительный центр Yuzhnoye SC с самым мощным суперкомпьютером в Украине.

Как сообщила пресс-служба КБ, уникальная компьютерная система разработана специально для решения инженерных и научных задач методами вычислительной физики в сотрудничестве с мировыми компаниями IT-сектора – MTI, Hewlett Packard Enterprise, APC, ANSYS.

"Система суперкомпьютера состоит из сотни серверов и порядка 4 тысяч вычислительных ядер на процессорах новейшей архитектуры. Общий объем оперативной памяти – около 18 терабайт, для хранения данных доступно быстрое хранилище на 200 терабайт. Все компоненты суперкомпьютера объединены специализированной высокоскоростной компьютерной сетью. Система снабжена гибридными вычислительными серверами с новейшими графическими ускорителями и отдельными модулями для обработки и визуализации больших расчетных данных", – говорится в сообщении.

Пиковая производительность суперкомпьютера составляет 300 терафлопс (300 триллионов операций в секунду), что сопоставимо с мощностью тысячи одновременно работающих персональных компьютеров.

"Доступ к таким вычислительным ресурсам расширит возможности КБ "Южное" для реализации новых, нестандартных идей и еще более повысит научно-техническую конкурентоспособность предприятия", – отмечается в сообщении.

В КБ уточнили, что реализовать проект удалось благодаря международным коммерческим контрактам, без привлечения денег из госбюджета.

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