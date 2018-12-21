Украина Чем отличается частный двор от хранилища, которое воры будут обходить стороной

2018-12-31 11:12 168

За кражу, связанную с проникновением в хранилище, предусмотрена более строгая ответственность, нежели за аналогичное преступление, совершенное, к примеру, во дворе частного дома. Юристы говорят, что добиться более строгого наказания для воров непросто, но вполне реально.

Огороженная территория, в том числе частного домовладения, может быть признана хранилищем, исходя из характера ограждения (размера, конструкции, целостности и т.д.), наличия специальных средств (охраны, сигнализации, собак, освещения, замков на воротах и калитках и т.п.), которые препятствуют свободному доступу посторонних лиц.

Также судом могут быть приняты во внимание и другие признаки, позволяющие идентифицировать конкретную территорию как предназначенную для постоянного или временного хранения материальных ценностей. Такие обстоятельства подлежат обязательному доказыванию, а собранные и предоставленные доказательства - соответствующей оценке.

Об этом говорится в постановлении объединенной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, которая рассмотрела жалобу прокурора на постановление апелляционного суда.

Суд также отметил, что действующий УК не содержит законодательного определения понятия «хранилище», но его толкование дается в сложившейся судебной практике и в доктрине уголовного права.

На то, что двор выполняет роль хранилища, указывает его фактическое использование для хранения имущества. При этом нельзя считать хранилищем двор, забор которого не препятствует проникновению туда посторонних лиц вследствие незавершенности, наличия повреждений (брешей), конструктивных особенностей (небольшая высота, состоит только из столбов и жердей или проволоки).

Также не может выступать хранилищем двор, который является общедоступным, например, когда на нем расположены объекты общественного пользования (колодец, туалет и т.п.) или через него проходят совместные коммуникации (в частности, тропа), устроены приспособления, которые облегчают доступ во двор.