Мир Ученые доказали, что домашние животные повышают иммунитет детей

2018-12-31 12:45 105

Дети, которые живут в семьях с домашними животными, в частности, кошками и собаками, реже страдают от аллергии на шерсть и пыльцу. При этом чем питомцев больше, тем лучше. К такому выводу пришли ученые из Швеции.

Как сообщает журнал Plos ONE, сотрудники Гетеборгского университета проанализировали данные о 1029 детях в возрасте 7-8 лет и 249 детях 8-9 лет.

В исследовании учитывалось количество животных, живших в доме в течение первого года жизни ребенка, а также наличие аллергии и астмы у членов семьи.

Среди детей, в доме которых не было никаких животных, с аллергией столкнулись 48-49%. Дети с одним животным страдали от заболевания в 35-43% случаев. Двое детей, в семьях которых содержалось пятеро любимцев, оказались совершенно здоровы.

Ученые считают, что контакт с животными в раннем возрасте полезен для иммунной системы и формирует устойчивость к аллергенам.