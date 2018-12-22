Мир В Польше у 11-летней украинки родился ребенок

2018-12-22 13:30 375

Девочка из Украины в возрасте 11 лет родила ребенка в польском Гданьске, сообщает Polsat News.

Мама и ее 11-летняя дочь, жаловавшаяся на плохое самочувствие, обратились к врачам в городке Скаршеви Поморского воеводства 18 декабря. После проведения обследований стало известно, что девочка беременна. Врачи сразу сообщили об этом в полицию и прокуратуру.

Беременную тут же госпитализировали в больницу в Гданьске, где она и родила ребенка. Информации о состоянии здоровья роженицы и ее ребенка нет.

Прокурор окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душинский рассказал, что женщина с дочерью переехали в Польшу из Украины в сентябре. Согласно предварительной информации, мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении опекуна.