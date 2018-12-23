Украина Львов: Появилось видео момента взрыва на рождественской ярмарке

2018-12-23 10:00 279

Появилось видео момента взрыва на Рождественской ярмарке во Львове, который произошел днем 22 декабря.

Предварительная причина взрывов - детонирование баллонов с газом.

По сообщению начальника управления здравоохранения Львовского горсовета Владимира Зуба, в результате взрыва пострадали 5 человек.

Напомним, что 22 декабря во Львове на рождественской ярмарке возле Оперного театра произошел взрыв и пожар, предположительно - из-за взрывов баллонов с газом. Предварительно, в результате взрыва пострадали четыре человека, они были госпитализированы - двое в реанимацию, двое - в ожоговое отделение.

Позже стало известно, что у одного из пострадавших - тяжелые осколочные травмы, у двух - сильные ожоги.

В управлении ГосЧС заявили, что спасателям поступила информация о пожаре в торговом павильоне на проспекте Свободы, который перекинулся на 2 соседних торговых павильона.

Решением ЛГС, работа ярмарок на просп. Свободы, площади Рынок и ул. Красной Калины приостановлена до результатов расследования и решения городской комиссии ТЭБ и ЧС, которая должна предоставить городу выводы проверки до 17:00 23 декабря.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.1 ст.270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).