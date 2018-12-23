Украина Рева назвал новую минимальную пенсию с 1 января

2018-12-23 12:00 315

 

За 11 месяцев поступления Единого социального взноса составили 309,3 млрд гривен, из которых 180,7 млрд гривен - собственные средства Пенсионного фонда.

Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева.

По словам, министра, объем собственных поступлений Пенсионного фонда вырос на 39,6 млрд гривен, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рева также отметил, что с 1 января минимальная пенсия вырастет на 172 гривни - до 1669 гривен.

"Повышение коснется людей в возрасте более 65 лет и с трудовым стажем более 35 лет", - уточнил министр.

Напомним, ЕСВ уплачивается с окладов всех работников, которые оформлены официально. Платит ЕСВ работодатель, начисляя его сумму на фонд оплаты труда своего работника.

Ставка ЕСВ в Украине составляет 22%. Ранее в Пенсионном фонде заявляли, что в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров.

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