Украина фото Герой! Украинский боец бросился спасать раненых после взрыва во Львове

2018-12-23 12:30 252

Во время пожара на Рождественской ярмарке в центре Львова пострадавшим помогал герой боев за Авдеевку Андрей Алямский.

Как пишет Гал-инфо, еще до приезда спасателей прохожие рассказали, что недалеко от места происшествия были раненые, и к ним моментально побежал парень в военной форме.

Он оказал пострадавшим первую домедицинскую помощь, разговаривал с ними и шутил, чтобы те не теряли сознание. Героем оказался 24-летний военнослужащий по контракту старший солдат Андрей Алямський. Он является уроженцем Николаевской области, который с апреля 2015 находится в рядах Вооруженных Сил Украины.

"К молниеносным решениям и уверенным действиям в экстремальных ситуациях парню не привыкать. Ведь в течение двух лет он проходил службу в одном из пехотных подразделений, участвовал в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, военная часть в которой он проходил службу, защищала подступы к городу Авдеевка. В пехоте старший солдат Андрей Алямский исполнял обязанности военного парамедика", – сказано в сообщении.

Уточняется, что военный почти каждый сталкивался с пулевыми ранениями, минно-взрывными травмами, ожогами. Потому во Львове он не растерялся, когда увидел пострадавших от огня гражданских.

По данным издания, Андрей сейчас проходит службу на Львовщине в составе артиллерийской учебной части 184 Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Командование и сослуживцы высоко оценивают боевой и практический опыт этого военнослужащего.

В сети с восторгом отреагировали на мужество и реакцию молодого военного. Также уточнили, что парень оказался не парамедиком, а боевым медиком.

"Уважение воину", "Хороший, смелый, пусть бог бережет тебя", "Низкий поклон родителям, что воспитали такого сина. Мира всем нам", "Пусть Бог благословит нашего Героя! Пострадавшим крепкого здоровья", – написали пользователи.