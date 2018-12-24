Украина Стала известна причина экстренного отключения энергоблока на Ровенской АЭС

2018-12-24 13:16 222

В Госинспекции ядерного регулирования сообщили причину экстренного отключения энергоблока №1 (ВВЕР-440) Ровенской АЭС.

Чиновники уверяют, что отключение произошло из-за неправильно сформированного сигнала автоматической защиты в активной зоне реактора.

"Энергоблок № 1 "Ровенской АЭС" работал на мощности 400 МВт (номинальная мощность - 420 МВт). В 9:12 из-за неправильно сформированного сигнала автоматической защиты перепада давления в активной зоне реактора произошло отключение энергоблока от сети и его разгрузка в соответствии с проектным алгоритмом.

По предварительной оценке это событие квалифицировано как нарушение категории "П05/1", уровень по INES - "ниже шкалы/уровень "0". Создана комиссия по расследованию происшествия", - сообщает инспекция ядерного регулирования.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось и находится в пределах нормы. Проводится поиск и устранение причин поломки, сообщается на сайте Ровенской АЭС.

В работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2445 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

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