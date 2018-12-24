Украина Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на ярмарке во Львове

2018-12-24 20:00 510

Три человека, которые пострадали в результате взрыва на рождественской ярмарке во Львове, находятся в ожоговом отделении восьмой городской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Ухудшений в состоянии здоровья пациентов не наблюдается, им предоставляют всю необходимую помощь.

Главный врач восьмой городской больницы Василий Обаранець рассказал, что мужчина, который находится в реанимации, пребывает в тяжелом состоянии, но есть маленькая положительная динамика, он стабилизирован.

"Пробуем его переводить на самостоятельное дыхание, но еще на вспомогательном дыхании находится", - сказал он.

Кроме того, указано, что три человека находятся в ожоговом отделении.

"Девушку из реанимации вчера перевели в отделение. Их сегодня перевязывают. Ухудшений нет", - подчеркнул Обаранець.