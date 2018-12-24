Украина Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на ярмарке во Львове

2018-12-24 20:00 510

 

Три человека, которые пострадали в результате взрыва на рождественской ярмарке во Львове, находятся в ожоговом отделении восьмой городской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Ухудшений в состоянии здоровья пациентов не наблюдается, им предоставляют всю необходимую помощь.

Главный врач восьмой городской больницы Василий Обаранець рассказал, что мужчина, который находится в реанимации, пребывает в тяжелом состоянии, но есть маленькая положительная динамика, он стабилизирован.

"Пробуем его переводить на самостоятельное дыхание, но еще на вспомогательном дыхании находится", - сказал он.

Кроме того, указано, что три человека находятся в ожоговом отделении.

"Девушку из реанимации вчера перевели в отделение. Их сегодня перевязывают. Ухудшений нет", - подчеркнул Обаранець.

Еще по теме

фото Герой! Украинский боец бросился спасать раненых после взрыва во Львове

2018-12-23 12:30 828

Появились неутешительные новости о состоянии здоровья одного из узников Кремля

2018-12-20 18:00 720

Насиров начал судиться с врачом-кардиологом: требует отдать миллион гривен

2018-12-20 15:07 1344

Усик рассказал, что стало реальной причиной трагедии во время боя со Стивенсоном

2018-12-20 13:44 1632

Еще новости в разделе "Украина"

Супрун сделала неожиданное заявление о лечебных свойствах алкоголя

2018-12-24 21:00 558

Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на ярмарке во Львове

2018-12-24 20:00 510

В поезде на женщину свалилась верхняя полка с пассажиркой

2018-12-24 18:00 573

Пленный украинскоий моряк написал из российского СИЗО: Верните нас домой

2018-12-24 17:30 459
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Супрун сделала неожиданное заявление о лечебных свойствах алкоголя 2018-12-24 21:00 558
Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на ярмарке во Львове 2018-12-24 20:00 510
В поезде на женщину свалилась верхняя полка с пассажиркой 2018-12-24 18:00 573
Пленный украинскоий моряк написал из российского СИЗО: Верните нас домой 2018-12-24 17:30 459

Лента

21:30 Число жертв цунами в Индонезии достигло 373 человек
21:00 Супрун сделала неожиданное заявление о лечебных свойствах алкоголя
20:30 Актуально зимой: названа причина повышенной ломкости костей
20:00 Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на ярмарке во Львове
19:30 Алекс Фергюсон возвращается в "Манчестер Юнайтед"
19:00 Потому что мало денег: певца Виктора Салтыкова не пустили в Украину
18:30 ОБСЕ ожидает обостроние конфликта Украины и России
18:00 В поезде на женщину свалилась верхняя полка с пассажиркой
17:30 Пленный украинскоий моряк написал из российского СИЗО: Верните нас домой
17:00 Доллар по 30: озвучен шок-прогноз для гривны на 2019 год