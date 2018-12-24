Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на ярмарке во Львове

Три человека, которые пострадали в результате взрыва на рождественской ярмарке во Львове, находятся в ожоговом отделении восьмой городской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Ухудшений в состоянии здоровья пациентов не наблюдается, им предоставляют всю необходимую помощь.
Главный врач восьмой городской больницы Василий Обаранець рассказал, что мужчина, который находится в реанимации, пребывает в тяжелом состоянии, но есть маленькая положительная динамика, он стабилизирован.
"Пробуем его переводить на самостоятельное дыхание, но еще на вспомогательном дыхании находится", - сказал он.
Кроме того, указано, что три человека находятся в ожоговом отделении.
"Девушку из реанимации вчера перевели в отделение. Их сегодня перевязывают. Ухудшений нет", - подчеркнул Обаранець.