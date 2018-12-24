Украина В поезде на женщину свалилась верхняя полка с пассажиркой

2018-12-24 18:00 576

В поезде, следовавшем из Киева в Рахов, на женщину рухнула верхняя полка. Об этом сообщила дочь пострадавшей Светлана Полякова в Facebook.

"22.12.2018 г. в поезде 357К Киев-Пасс. - Рахов произошел несчастный случай с моей мамой Поляковой Надеждой Васильевной 1960 года рождения, на которую ночью, когда она отдыхала, упала вторая полка в вагоне с женщиной, которая тоже отдыхала", - написала Полякова.

Она также отметила, что пострадавшую доставили в Тернопольскую областную больницу: "Сделали МРТ, и предварительно прооперировали (раздробленные пах и таз на куски)".

Стоит отметить, что на пост Светланы отреагировал директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан. В комментариях к публикации он написал, что после инцидента полка была комиссионно проверена.

"Она (полка, - ред.) была и остается в исправном состоянии. Такое событие могло произойти из-за неосторожности пассажира, находившегося на полке (такие случаи очень редко, но случаются). Установлено, что со своей стороны поездная бригада действовала верно, все документы оформила правильно", - написал Красноштан.

Полякова на это ему ответила, что пассажирка сверху "спала уже как два часа". Также она подчеркнула, что в акте, подписанном начальником поезда и проводником, отмечается, что на женщину упала только пассажирка.