Число жертв цунами в Индонезии достигло 373 человек

Пострадали еще 1459 человек. Украинцев среди них нет
Число погибших от цунами в Индонезии возросло до 373 человек, а количество пострадавших на островах Ява и Суматра превысило 1459 человек. Об этом сообщает Reuters.
Место происшествия посетил также президент Индонезии Джоко Видодо. "Мы ценим оперативность и приложенные усилия к устранению последствий природного катаклизма", - сказал он.
Ранее сообщалось, что украинцев среди пострадавших не оказалось.
Вчера на районы вокруг Зондского пролива обрушилось цунами. Его причиной стал гигантский сдвиг в море, вызванный извержением вулкана Анак-Кракатау.