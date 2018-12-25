Украина В аэропорту "Борисполь" собрались большие очереди

2018-12-25 18:00 246

 

В международном киевском аэропорту Борисполь образовались большие скопления людей и огромные очереди.

"В настоящее время для приема граждан Украины на таможне в аэропорту работает только три окошка, что привело к большому скоплению граждан Украины в зоне паспортного контроля. На данный момент в очереди находятся до 500 человек", - отметили в СМИ.

Стоит отметить, что согласно расписанию на сайте аэропорта за последние три с половиной часа - с 7:10 утра - Борисполь принял 33 международных рейса из таких стран как Беларусь, Польша, Израиль, Швеция, Египет, Грузия, Франция, Турция, Бельгия, Литва и другие. В общем, люди стоят в очереди около 40 минут.

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