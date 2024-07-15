Жизнь Сотни населенных пунктов Украины сегодня остались без света из-за аномальной жары

2024-07-15 11:33

В Украине сотни населенных пунктов остались без света из-за аномальной жары. Об этом сообщает Укрэнерго.

Указано, что сегодня облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток.

"По причине аномальной жары в Украине и Европе, по прогнозу – потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия. Для компенсации дефицита энергии в системе, сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 – четыре очереди", – говорится в сообщении.

Энергетики напомнили, что значительный дефицит энергии в энергосистеме Украины – результат восьми российских массированных атак с начала года на объекты энергетики. В результате страна потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций. Такая же мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии.

Сегодня Украина в течение суток импортирует электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии общим объемом 25 126 МВт-ч, с максимальной мощностью 1336 МВт. Из-за аномальной жары и роста потребления в Европе объем импорта снизился.

Остаются обесточенными 495 населенных пунктов. Большинство из них – 446 – остались без света в Киевской, Черниговской, Житомирской, Тернопольской, Львовской и Ровенской областях.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

По техническим причинам обесточены потребители в Днепропетровской, Закарпатской, Житомирской областях.

"Технические причины отключений связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также последствия боевых действий в прифронтовых регионах", - уточнили в Укрэнерго.

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