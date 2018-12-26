Мир Впервые в истории в Китае отменят суровые правила перевоспитания путан

2018-12-26 12:15 189

Впервые в истории в Китае могут отменить суровые правила, предусматривающие задержание и обязательное перевоспитание проституток и их клиентов. 

Как сообщает China Daily, инициатива об отмене действующих правил была представлена Комитетом по правовым вопросам Всекитайского собрания народных представителей.

Комитет призывает компетентные органы внести соответствующее предложение для отмены существующих правил.

Согласно установленным Госсоветом в 1990-х годах правилам, путаны и их клиенты могут быть задержаны и заключены под стражу на срок от шести месяцев до двух лет.

За это время заключенные должны пройти образовательный курс по этическим и юридическим вопросам, они также обязаны выполнять полезные работы и проходить медицинское обследование.

Ожидается, что предложение может быть одобрено в день закрытия сессии 29 декабря.

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