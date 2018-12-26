Селя неудержимый: турецкие гранды охотятся на форварда Евгения Селезнева

Экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев может в зимнее межсезонье пополнить состав стамбульского "Галатасарая".
По данным ресурса Fanatik, руководство "Галатасарая" заинтересовано в контракте с украинским форвардом.
Ожидается, что Селезнев станет полноценным игроком столичного гранда. На данное время "Галатасарай" идет пока на пятом месте в турецкой Суперлиге с отставанием от лидера в 6 очков. Команде также предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".
ФОРВАРД СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПРИНЕС СВОЕЙ КОМАНДЕ СУПЕРКУБОК ТУРЦИИ
Также хотят заполучить к себе Селезнева в "Ризеспор". Главный тренер команды Окан Бурук лично заинтересован в трансфере Селезнева. В "Ризеспоре" Селя может заиграть вместе с экс-коллегкой Александром Гладким, у которого в Турции, увы, карьера складывается не очень успешно.
Напомним, Евгений Селезнев играет за "Акхисар", за который в этом сезоне смог отметиться лишь 4 голами. В прошлом году украинец перешел из "Карабюкспора". В Турции Евгений играет с зимы 2016 года. До этого Селезнев успешно играл за донецкий "Шахтер" и "Днепр".
СЕЛЯ - ПОЛИГЛОТ: СЕЛЕЗНЕВ ОПОЗОРИЛСЯ, ЗАПОСТИВ В INSTAGRAM НА АНГЛИЙСКОМ