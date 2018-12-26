Спорт Селя неудержимый: турецкие гранды охотятся на форварда Евгения Селезнева

2018-12-26 13:45 150

Экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев может в зимнее межсезонье пополнить состав стамбульского "Галатасарая".

По данным ресурса Fanatik, руководство "Галатасарая" заинтересовано в контракте с украинским форвардом.

Ожидается, что Селезнев станет полноценным игроком столичного гранда. На данное время "Галатасарай" идет пока на пятом месте в турецкой Суперлиге с отставанием от лидера в 6 очков. Команде также предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

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Также хотят заполучить к себе Селезнева в "Ризеспор". Главный тренер команды Окан Бурук лично заинтересован в трансфере Селезнева. В "Ризеспоре" Селя может заиграть вместе с экс-коллегкой Александром Гладким, у которого в Турции, увы, карьера  складывается не очень успешно.

Напомним, Евгений Селезнев играет за "Акхисар", за который в этом сезоне смог отметиться лишь 4 голами. В прошлом году украинец перешел из "Карабюкспора". В Турции Евгений играет с зимы 2016 года. До этого Селезнев успешно играл за донецкий "Шахтер" и "Днепр".

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