Украина Из-за снегопада в Украине обесточены почти пять сотен населенных пунктов

2018-12-26 15:14 51

В ГосЧС сообщили, что по состоянию на данное время в Украине из-за непогоды обесточены 479 населенных пунктов.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 479 населенных пунктов в десяти областях, а именно: Днепропетровская - 172, Полтавская - 119, Кировоградская - 68, Луганская - 47, Харьковская - 33 Черкасская - 12, Сумская - 9, Донецкая - 9, Черниговская - 8 и Николаевская - 2", – сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Ремонтные бригады облэнерго проводят экстренные мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ СНОВА СНЕГОПАД И ГОЛОЛЕД, ТЕМПЕРАТУРА УПАДЕТ ДО -9°C

Напомним, что по прогнозу синоптиков в среду, 26 декабря, на большей части территории Украины ожидаются снегопады, температура воздуха заметно опустится.