Украина Простой и законный трюк, который не даст полиции выписать штраф за превышение скорости

2019-01-01 13:44 309

Полиция постоянно ловит водителей на превышении скорости. Сейчас это особенно актуально, поскольку лимит скорости в городах понижен до 50 км/ч, к тому же начали действовать новые штрафы.

Но есть простой и доступный каждому способ избежать штрафа за нарушение ПДД. Он гениален, работает в любой стране мира. А главное, против него бессильны любые аргументы патрульных.

В УКРАИНЕ БУДУТ ПО-НОВОМУ ВЫДАВАТЬ ПРАВА - НОВЫЕ ПРАВИЛА

Суть этого способа кратко можно описать всего в трех пунктах:

1. Внимательно посмотрите на знаки ограничения скорости. Указанное на них число обозначает предельно допустимую скорость — хоть для пешеходов, хоть для велосипедистов, хоть для автомобилистов.

2. Сверьтесь со спидометром своего автомобиля. Обычно он расположен на приборной панели перед водительским сиденьем. Стрелка указывает на скорость, с которой вы двигаетесь. В более новых моделях скорость иногда обозначается цифрами.

3. Это самый сложный пункт. Скорректируйте скорость в соответствии с числом, указанным на знаке. Полиция не сможет вас оштрафовать, если вы не превысите ограничение скорости.

Как ни странно, очень мало кто знает об этом простом, но действенном приёмчике. Если вы им воспользуетесь, вам никогда больше не придётся платить штраф за превышение скорости

НАЗВАНЫ НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД В УКРАИНЕ