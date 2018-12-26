Украина Завершено расследование по силовикам, которые крышевали воров на ж/д вокзале Киева

2018-12-26 14:46 87

Прокуратура завершила следствие в отношении правоохранителей, которые крышевали воров на Киевском железнодорожном вокзале.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, в состав преступной группы входили начальник сектора криминальной полиции, двое оперуполномоченных, трое полицейских сектора превенции, полицейский-водитель, а также три профессиональных карманника.

"В соответствии с распределением ролей, полицейские координировали действия воров, определяя время и место их "работы" на вокзале, а также помогали им избежать уголовной ответственности. Так, под разными предлогами полицейские отказывались принимать от пострадавших заявления о совершении краж или списывали уже принятые заявления в журнал Единого учета, будто это не заявление о преступлении, а мелкая жалоба", - говорится в сообщении.

В двух случаях, когда сведения о кражах были все же внесены в реестр, полицейские без проведения каких-либо следственных действий принимали решение о закрытии этих уголовных производств.

Правоохранители установили, что в течение августа-ноября 2017 года от преступных действий указанной группы пострадали не менее 5 граждан, у которых злоумышленники похитили имущество на сумму более 378 тыс. грн.

На данный момент 10 участникам организованной группы объявлено о завершении досудебного расследования, продолжается ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами уголовного производства, после чего обвинительный акт будет направлен в суд. За совершенное им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.