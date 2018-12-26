Украина На сколько за год подорожал украинский борщ - цены на основные ингридиенты

2018-12-31 12:13 123

За год овощи из борщевого набора выросли в цене в 2,5 раза. Такие данные приводит аналитическое агентство Шувар-инфо.

В частности, в декабре стоимость свеклы выросла на оптовых рынках страны на 25% до 10-11 грн./кг.

Белокочанная капуста и морковь подорожали до 8-10 грн./кг. А самый дорогой "борщевой элемент" - лук, - до 10-14 грн./кг.

Отмечается, что за минувший месяц лук не подорожал, но с начала года его стоимость выросла в 3,5 раза.

Единственный овощ, который не дорожал – картофель. Корнеплод сейчас продается на оптовых рынках страны по 5-6 грн./кг. Но это все равно вдвое дороже, чем в прошлом году.

Аналогичные данные приводит и Госслужба статистики. По данным ведомства, за десять месяцев 2018 года подорожали почти все потребительские товары, кроме гречки, яиц, яблок и сахара.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

За год борщевой набор подорожал в 2,5 раза: «устоял» лишь один овощ

2018-12-26 21:00 669

Сегодня движение скоростных трамваев на Борщаговке опять ограничили

2018-12-17 15:14 543

Доступный отдых в Египте с Farvater.travel

2018-12-03 10:52 1239

В Украине подскочили цены на посуточную аренду жилья

2018-11-28 19:00 876

Еще новости в разделе "Украина"

В Минздраве предупредили: в Украину идут три новых штамма гриппа

2018-12-31 13:14 1692

На сколько за год подорожал украинский борщ - цены на основные ингридиенты

2018-12-31 12:13 123

В новогоднюю ночь в Украине синоптики обещают снег

2018-12-31 11:44 660

Чем отличается частный двор от хранилища, которое воры будут обходить стороной

2018-12-31 11:12 168
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Минздраве предупредили: в Украину идут три новых штамма гриппа 2018-12-31 13:14 1692
На сколько за год подорожал украинский борщ - цены на основные ингридиенты 2018-12-31 12:13 123
В новогоднюю ночь в Украине синоптики обещают снег 2018-12-31 11:44 660
Чем отличается частный двор от хранилища, которое воры будут обходить стороной 2018-12-31 11:12 168

Лента

13:14 В Минздраве предупредили: в Украину идут три новых штамма гриппа
12:45 Ученые доказали, что домашние животные повышают иммунитет детей
12:13 На сколько за год подорожал украинский борщ - цены на основные ингридиенты
11:44 В новогоднюю ночь в Украине синоптики обещают снег
11:12 Чем отличается частный двор от хранилища, которое воры будут обходить стороной
10:43 Люка Бессона пять девушек обвинили в домогательствах и принуждению к интиму
10:11 Ученые разработали невероятный способ с точностью предсказать смерть
09:42 Rafael's Fighters of the Year: Александра Усика признали лучшим боксером 2018 года
фото 09:10 В Днепре запустили самый мощный компьютер в стране - 4 тысяч вычислительных ядер
фото 08:25 Бывший президент переоделся Санта-Клаусом и поздравил детей в больнице