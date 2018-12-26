Украина На сколько за год подорожал украинский борщ - цены на основные ингридиенты

2018-12-31 12:13 123

За год овощи из борщевого набора выросли в цене в 2,5 раза. Такие данные приводит аналитическое агентство Шувар-инфо.

В частности, в декабре стоимость свеклы выросла на оптовых рынках страны на 25% до 10-11 грн./кг.

Белокочанная капуста и морковь подорожали до 8-10 грн./кг. А самый дорогой "борщевой элемент" - лук, - до 10-14 грн./кг.

Отмечается, что за минувший месяц лук не подорожал, но с начала года его стоимость выросла в 3,5 раза.

Единственный овощ, который не дорожал – картофель. Корнеплод сейчас продается на оптовых рынках страны по 5-6 грн./кг. Но это все равно вдвое дороже, чем в прошлом году.

Аналогичные данные приводит и Госслужба статистики. По данным ведомства, за десять месяцев 2018 года подорожали почти все потребительские товары, кроме гречки, яиц, яблок и сахара.