Украина Снежная блокада: Полтавскую область закрыли для всех видов транспорта

2018-12-26 13:16 174

Полтавскую область из-за ухудшения погодных условий закрыли для въезда всех видов транспорта.

"В Полтавской области в связи со сложными погодными условиями, в частности из-за снегопадов и снежных заносов, с 11:00 26 декабря закрыт проезд транзитного автотранспорта (пассажирский, грузовой, частный) на дорогах государственного значения. Ограничено движение транспорта на местных автодорогах", – сообщили в Полтавской облгосадминистрации.

При этом в Службе автомобильных дорог в Полтавской области отмечают, что въезд будет закрыт с 14:00.

"В связи со сложной ситуацией на автомобильных дорогах, с 14:00 26 декабря в Полтавской области закрыт въезд для всех видов транспорта. Сейчас заторы ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны - Миргород - Опошня и Т-17-16 Хорол - Семеновка - Кременчуг. Сложная ситуация сохраняется на М-03 Киев - Харьков и на Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь", – говорится в сообщении в Facebook.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в среду, 26 декабря, на большей части территории Украины ожидаются снегопады, температура воздуха днем до -4. Также сообщалось, что из-за непогоды обесточено более 400 населенных пунктов. В Полтавской и Черкасской областях из-за непогоды движение транспорта остается осложненным. Местами наблюдаются пробки до 20 км.