Мир Сестра Кардашян возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых супермоделей мира

2019-01-03 13:14 183

Американский журнал Forbes традиционно представил рейтинг самых высокооплачиваемых моделей года.

Так, в этом году список, состоящий из 10 человек, с большим отрывом возглавила американская супермодель, участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер, заработавшая 22,5 млн долл.

Второе место занимает Карли Клосс с 13 млн долл. дохода.

Третье место разделили Крисси Тейген и Рози Хантингтон-Уайтли, сумевшие заработать по 11,5 млн долл.

Четвертая ступенька досталось Жизель Бундхен и Каре Делевинь, которые заработали в течение последних 12 месяцев по 10 млн долл.

В топ-5 также попала Джиджи Хадид, доход которой составил 9,5 млн долл, а за ней следует ее сестра Белла Хадид (8,5 млн долл.).

Замыкают список Джоан Смоллс (8,5 млн долл.) и Даутцен Крез (8 млн долл.).

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