Политика Ким Кардашьян может стать первой леди США - Канье Уэст стал кандидатом в президенты

2020-07-29 12:09 225

Американский рэпер и муж Ким Кардашьян Канье Уэст подал документы на регистрацию независимым кандидатом в президенты США в штате Нью-Джерси. Данные уже опубликованы на сайте избирательной комиссии штата.

Известно, что музыкант собрал подписи 1327 зарегистрированных избирателей штата, в то время, как кандидатам в президенты на ноябрьских выборах необходимо преодолеть минимум в 800 подписей. В качестве места проживания Уэст указал свой адрес в штате Вайоминг.

Канье уложился в крайний срок, отведенный для регистрации независимым кандидатом в Нью-Джерси. Ранее он также зарегистрировался независимым кандидатом в Миссури и Оклахоме.

Возражающие против баллотирования Уэста могут представить свои доводы в избирком штата Нью-Джерси до 31 июля. Ранее именно это стало препятствием для регистрации его независимым кандидатом в штате Иллинойс. Там пожаловались на подлинность трети из 3,2 тыс. подписей, представленных рэпером.

Напомним, ранее Канье Уэст заполнил так называемую форму Федеральной избирательной комиссии Соединенных Штатов, чтобы официально претендовать на высший государственный пост в США. Он пытался зарегистрироваться независимым кандидатом в президенты в штате Южная Каролина, где провел первую встречу со сторонниками. Но он не успел в срок собрать необходимые 10 тысяч подписей избирателей.

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