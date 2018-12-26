Украина Супрун развенчала популярный миф о магнитных бурях

2018-12-26 17:55 141

 

Магнитные бури никак не связаны с головной болью, усталостью и повышением давления. Об этом написала на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, посоветовав обращаться к врачу при недомоганиях, а не винить метеозависимость.

"Классика метеозависимости – плохое самочувствие из-за магнитной активности на Солнце. Электромагнитная активность там происходит постоянно, в результате этого процесса происходит выброс коронарной массы. И если она достигает Земли, то начинает взаимодействовать с магнитным полюсом нашей планеты, вызывает полярное сияние, а не мигрень. Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие нашей звезды, поэтому маловероятно, что ее может чувствовать организм человека", – уточнила Супрун.

По ее словам, подтверждений, что именно активность Солнца вызывает мигрень, недостаточно. Она также заявила, что погода не влияет на боль в спине и суставах.

"Исследователи проанализировали частоту вызова врачей по страховой программе в дождливые дни из-за боли в спине и суставах. Всего проанализировали 11 миллионов случаев, и связи не нашли. Ревматоидный артрит также не зависит от погодных факторов. Так же не нашли влияния изменения атмосферного давления, температуры, влажности воздуха и количества осадков на появление боли в спине", – добавила она.

Однако Супрун пояснила, что плохая погода может вызывать воспалительные процессы и дискомфорт из-за невозможности выйти из дома и обездвиженности. А плохое настроение и самочувствие способны ухудшать чувствительность к боли в давно больных суставах.

"А для сердца и сосудов перепады температуры и давления могут быть опасными. Есть погодные факторы, которые имеют понятные механизмы воздействия. Холодный сухой воздух повышает риски приступа астмы, а также раздражает слизистые оболочки, облегчает инфицирование вирусами. Очень высокие или очень низкие температуры могут вызвать определенные болезненные состояния, а их резкое изменение может негативно повлиять на защитные функции организма. Поэтому полностью отрицать влияние некоторых погодных условий на здоровье не стоит", – отметила она.

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